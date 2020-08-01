Дональд Трамп выступил против переноса выборов президента США

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Американскому лидеру пришлось объяснить свою позицию из-за встревожившего граждан США его собственного твита о возможном переносе голосования.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Yuri Gripas, 5-tv.ru

Дональд Трамп выступил против переноса выборов президента США. Свою позицию американский лидер подробно объяснил на пресс-конференции. Поводом послужил его собственный твит, который всерьез встревожил журналистов, простых жителей и политическую элиту Штатов. В записи говорилось о возможном переносе голосования на более позднюю дату из-за коронавируса. Но глава Белого дома поспешил успокоить общественность — твит был риторическим.

«Я не хочу задержки. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но, я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали, и выборы ничего не значат», — пояснил Дональд Трамп.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Сейчас по опросам в гонке лидирует кандидат от Демократической партии и противник Дональда Трампа — Джо Байден.

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