Россия и Абхазия совместно открыли границы

Россия и Абхазия приняли решение о совместном открытии границ. Со стороны России соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, со стороны Абхазии — премьер Александр Анкваб.

По сообщению российского кабинета министров, решение об открытии границ обсуждалось несколько дней. Члены Оперативного штаба ориентировались на экспертную оценку Роспотребнадзора и Минздрава России, изучали эпидемиологическую обстановку страны. В итоге по результатам заседания 31 июля, было принято решение о снятии ограничений по перемещению граждан.

Абхазская сторона еще во время обсуждения отмечала, что даст зеркальный российскому ответ по этому вопросу. Так, президент страны Аслан Бжания 31 июля заявлял, что границы откроются «в течение нескольких минут» после того, как соответствующее решение примет Кремль. В итоге премьер-министр Александр Анкваб заявил сегодня, что Сухум «открывает границу зеркально без всяких ограничений».

Проезд между Россией и Абхазией открыт с 1 августа. По заявлению Анкваба, пограничные службы не требуют справки о коронавирусе ни на въезд, ни на выезд. Также он отметил, что все соответствующие службы работают в обычном режиме.

Абхазия стала четвертой страной, с которой Россия открыла границы. Ранее россияне получили возможность поехать в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждается возможность полного открытия авиасообщения со всеми странами мира с 11 августа.