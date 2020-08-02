«Как Валерия изменилась!» — фанаты соревнуются в юморе под новым фото Пригожина
Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в Instagram поделился c поклонниками, вероятно, раритетным снимком.
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Фото, видео: Instagram @prigozhin_iosif, @valeriya
У себя на странице в Instagram в последнее время продюсер Иосиф Пригожин делился в основном подробностями своего похудения или тем, как проходили его карантинные будни. Теперь же он решил порадовать подписчиков снимком, где улыбающийся продюсер изображен в обнимку с пандой.
Фанаты сразу заподозрили, что это не новое фото, и один из подписчиков напомнил, что весной 2015 года певица Валерия была назначена Китаем послом больших панд, одну панду передали в Москву. Тогда, вероятно, и было сделано уже ставшее раритетным фото, которое выложил у себя Пригожин.
Большую же часть фанатов этот факт не интересовал — они сразу бросились наперебой шутить по поводу фото.
«Как Валерия изменилась-то!»;
«Внебрачный?»;
«Две капли воды»;
«Шрек, отпусти мишку!» — радостно писали они в комментариях.
5-tv.ru писал, как Валерия прокомментировала угрозы Пригожина Шнурову.
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