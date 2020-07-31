«По-другому с ним нельзя»: Валерия прокомментировала угрозы Пригожина Шнурову

Конфликт Иосифа Пригожина с Сергеем Шнуровым вокруг темы «бедствующих артистов» вырос из недопонимания и тяги к хайпу со стороны лидера «Ленинграда». Об этом заявила супруга продюсера певица Валерия в YouTube-шоу «Алена, блин».

В разгар пандемии Пригожин выложил в соцсетях ряд скандальных видео-обращений, в которых указал, что работники сцены остались без средств к существованию. По словам Валерии, в тот момент ее муж в первую очередь говорил не о звездах первой величины, а малоизвестных или начинающих артистов.

Однако, как указала певица, многие неверно истолковали слова Пригожина, и главным возмутителем спокойствия оказался лидер «Ленинграда». В ответ на заявления продюсера Шнуров опубликовал несколько ироничных стихотворений в Instagram, в которых выставил оппонента просящим милостыню. Тем самым музыкант спровоцировал знаменитость на конфликт. После перепалок в публичном пространстве муж певицы в грубой форме обратился к музыканту напрямую и пригрозил личной встречей.

«Эта СМС-ка — мальчуковая, она предназначалась конкретному человеку. Я думаю, что по-другому с ним нельзя», — отметила Валерия.

Артистка добавила, что Шнуров не отвечал на звонки ее супруга. По ее мнению, со стороны певца было некрасиво публиковать сообщения от продюсера в соцсетях. Больше всего Валерию смутило заявление эпатажного коллеги, что он, «в отличие от них с Пригожиным, занимается делом» — собирает профсоюз с целью поддержать потерявших заработок артистов. Как указала певица, ее муж изначально говорил о том же, но Шнуров переиначил его слова и в итоге словил хайп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия оправдала Пригожина за слова о «бедствующих» артистах.