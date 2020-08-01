Тодоренко и Топалов посоревнуются друг с другом в «Ледниковом периоде»

Новый сезон «Ледникового периода» вновь интригует поклонников неординарными участниками. Например, интересно будет посмотреть за конкурентной борьбой телеведущей Регины Тодоренко и ее супруга экс-Smash’а Влада Топалова. Оба они оказались участниками проекта, но, конечно же, не вместе, пишет «Экспресс газета».

Это нормальная практика для данной передачи — в пары распределяют профессионального фигуриста и звездного партнера. Так, Регине Тодоренко достался Роман Костомаров, уже дважды побеждавший в «Ледниковом периоде» с разными партнершами, а Топалову — Елена Ильиных. Возглавлять судейскую комиссию, как обычно, будет тренер Татьяна Тарасова. Среди участников также можно будет увидеть Ирину Пегову, Ольгу Бузову и Надежду Михалкову.

Регина, которая в последние месяцы стала объектом придирок хейтеров после ее неоднозначных высказываний о домашнем насилии против женщин, старается получить как можно больше новых рекламных контрактов в обмен потерянных из-за скандала. Она собирается снимать как минимум три телешоу, не считая «Ледникового периода».

Кроме того, на ледовом шоу, бессменным руководителем которой является Илья Авербух, Тодоренко тоже придется нелегко. Роман Костомаров славится своим придирчивым отношением к партнершам и большой требовательностью к их результатам, так что ей придется постараться, а ведь она только недавно стала уверенно держаться на льду.

5-tv.ru писал, что Лиза Арзамасова, которая познакомилась с Авербухом на съемках «Ледникового периода», похвасталась дорогим кольцом.