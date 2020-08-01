Три проекта одновременно: у Тодоренко стало гораздо больше работы в России после скандала

Недавно в СМИ появилась информация, которая заставила понервничать российских поклонников популярной телеведущей Регины Тодоренко. Речь идет о том, что звезда якобы лишилась работы в России из-за резких высказываний по поводу домашнего насилия. В частности, отмечалось, что после волны критики, которую обрушили на нее хейтеры, Тодоренко пришлось оставить надежду на заработок в Москве и устроиться на украинскую радиостанцию.

Сама телеведущая в комментарии 5-tv.ru опровергла слухи об отсутствии работы в России. По ее словам, она никуда не уезжала из страны и задач у нее стало даже больше, чем было. На данный момент она занята сразу в трех проектах на телевидении. Прежде всего, Тодоренко продолжает трудиться над четвертым сезоном собственного шоу «Регина +1».

«Это шоу молодых мам, первое в России, где я делюсь секретиками и разными полезными лайфхаками о том, как лучше воспитывать детей, как быть очень активной мамой», — сказала телеведущая.

Кроме того, Тодоренко готовится к выпуску нового проекта о путешествиях на телевидении. Пока что о запуске шоу не объявлено официально, но, как пояснила представитель телеведущей, речь идет о крупном проекте, который зрители смогут увидеть уже в этом году.

Помимо всех вышеуказанных проектов, звезда также принимает участие в шоу «Ледниковый период». В нем ее партнером выступает олимпийский чемпион Роман Костомаров. По словам Тодоренко, фигурное катание дается ей «нелегко», но она верит, что «результаты будут ошеломительными».

Она также подтвердила, что действительно приняла приглашение о работе на украинском радио, однако вести будет лишь небольшую рубрику про путешествия.

«У меня есть шоу совместно с коллегой, теперь уже профессиональной радиоведущей Василисой, которое называется „Крали в терминале“, где мы коротко рассказываем слушателям, куда лучше полететь и какие лайфхаки использовать в путешествиях», — рассказала Тодоренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко хочет обратиться к психологу.