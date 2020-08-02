«И пусть так будет всегда!» Навка с Песковым отметили деревянную свадьбу

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Алиса Старжевская
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поженились в 2015 году.

Фото, видео: Instagram @tatiana_navka

Чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяна Навка 1 августа отметила пятую годовщину со дня свадьбы с пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым. Она выложила трогательное поздравление супругу на личной странице в Instagram.

Пара поженилась в 2015 году вскоре после рождения дочки Нади, так что сегодня отмечает деревянную свадьбу. Вспомнить об этом Навка успела и в сторис, и в отдельном посте, где разместила счастливую фотографию с мужем.

«И пусть так будет всегда!» — трогательно подписала она снимок.

Instagram @tatiana_navka

В сторис Навка вспомнила, как проходила церемония их свадьбы пять лет назад — большой зал, роскошный туалет невесты от Валентина Юдашкина, и счастливые моменты вместе. Фанатам удалось увидеть не только момент, когда Песков понимал вуаль Навке, но и первый танец молодоженов.

«И пусть так будет всегда!» Навка с Песковым отметили деревянную свадьбу

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Instagram @tatiana_navka

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Instagram @tatiana_navka

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Instagram @tatiana_navka

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Instagram @tatiana_navka

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Instagram @tatiana_navka

Фанаты остались в восторге и присоединились к поздравлениям в комментариях.

«Пусть он будет Вашей надежной и уютной опорой, а вы его неизменной и неповторимой музой, ради которой хочется творить и создавать!»;

«Очень красивая пара!»;

«Замечательно, что есть люди, глядя на которых, видишь настоящие чувства», — написали они.

Для обоих супругов это не первый брак. У Навки есть дочь от первого мужа Александра Жулина, а у Пескова — четверо детей от двух предыдущих браков.

5-tv.ru недавно писал, как общественность оценила фотосессию Навки с Песковым.

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