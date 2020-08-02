В Крыму уволили охранника, который плетью выгнал семью с ребенком с пляжа

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Алиса Старжевская
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Проявивший агрессию мужчина запретил отдыхающим находиться на лечебном пляже, который, по его словам, стал закрытой зоной.

Фото, видео: Instagram @slava_bred

В Крыму произошел вопиющий случай: охранник, вооружившись нагайкой, выгнал семью с четырехлетним ребенком с пляжа. Об инциденте рассказала туристка, подвергнувшаяся нападению, на своей странице в Instagram.

По ее словам, она вместе с семьей приехала отдыхать на пляж санатория Форос, на который приезжала шесть лет подряд. Однако охранник попросил отдыхающих покинуть пляж, так как он приобрел статус лечебного, о чем, как утверждает женщина, она никогда не слышала.

Женщина попробовала объяснить, что пляж является объектом общего пользования, на что охранник потребовал предъявить справку об отсутствии коронавируса и доказать, что они являются гостями санатория. Несмотря на то, что туристы были готовы заплатить за лежаки, мужчина достал плетку и начал ею размахивать, требуя отдыхающих удалиться. Увидев, что его снимают, мужчина пустил в ход кулаки и набросился на женщину.

Instagram @slava_bred

После широкого общественного резонанса, вызванного распространением видео в соцсетях, руководство санатория приняло решение отстранить охранника от работы. Как говорится в сообщении на официальной странице «Фороса» в Instagram, виновные будут установлены и понесут соответствующее наказание.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Анапе цвет моря испугал отдыхающих.

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