Почернело Черное море: в Анапе цвет воды на пляже напугал отдыхающих — Видео

|
Алиса Старжевская
32

Вода буквально приобрела черный оттенок.

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, YouTube @Живое Видео

Черноморское побережье в районе Анапы перестало радовать от туристов, которые наконец получили возможность поехать отдыхать к морю. Вода окрасилась в жутковатый черный цвет, пишет группа ВКонтакте «Типичный Краснодар».

Как сообщают очевидцы, заснявшие необычное явление, вода в Черном море не только пугающе почернела, но еще и жутко пахла. Причиной этого, как оказалось, стали водоросли и тина, поднимавшаяся со дна на поверхность. На самом деле это довольно частое явление, но приезжие этого не знали и подняли панику.

Пользователи ВКонтакте поспешили обсудить случившееся и пошутить.

«Вы же хотели экстремальный отдых, получите!»;

«Все логично, Черное море — черного цвета»;

«Эка невидаль, название совпало с реальностью…»;

«Да, там всегда воняют водоросли», — со знанием дела написали в комментариях они.

Впрочем, туристов, изголодавшихся по морю, это не остановило. На видео, снятом свидетелями, видно, как они один за другим входят в воду, а некоторые и весело плещутся в волнах.

5-tv.ru писал, какую опасность представляет отдых на пляже для родителей и детей.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.92
0.33 84.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:16
Сколько стоит здоровье: в США назвали примерные цены на вакцину от COVID-19
7:00
Почернело Черное море: в Анапе цвет воды на пляже напугал отдыхающих — Видео
6:42
Кто из российских знаменитостей родился 29 июля?
6:23
Как похудеть быстро и недорого: мнение консультанта по питанию
6:11
Во Франции стартовала сборка уникального термоядерного реактора
6:02
Лайфхак: Как без перчаток покрасить вещь краской из баллончика

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок