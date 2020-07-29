Черноморское побережье в районе Анапы перестало радовать от туристов, которые наконец получили возможность поехать отдыхать к морю. Вода окрасилась в жутковатый черный цвет, пишет группа ВКонтакте «Типичный Краснодар».

Как сообщают очевидцы, заснявшие необычное явление, вода в Черном море не только пугающе почернела, но еще и жутко пахла. Причиной этого, как оказалось, стали водоросли и тина, поднимавшаяся со дна на поверхность. На самом деле это довольно частое явление, но приезжие этого не знали и подняли панику.

Пользователи ВКонтакте поспешили обсудить случившееся и пошутить.

«Вы же хотели экстремальный отдых, получите!»;

«Все логично, Черное море — черного цвета»;

«Эка невидаль, название совпало с реальностью…»;

«Да, там всегда воняют водоросли», — со знанием дела написали в комментариях они.

Впрочем, туристов, изголодавшихся по морю, это не остановило. На видео, снятом свидетелями, видно, как они один за другим входят в воду, а некоторые и весело плещутся в волнах.

5-tv.ru писал, какую опасность представляет отдых на пляже для родителей и детей.