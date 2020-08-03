«Самурай» Максим Фадеев поделился ностальгией по океану
Известный продюсер опубликовал запись с сентиментальными воспоминаниями.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @fadeevmaxim
Продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен в образе самурая. В посте прикрепленном к фото знаменитость поделился ностальгией об океане и морской кухне.
На снимке, сделанном два года назад, Фадеев стоит в кимоно с мечом в руках на фоне морской глади.
«Скучаю по океану. Очень хочется нырнуть и вытащить ракушку, потом приготовить ее в классном соусе и… съесть! Фото — два года назад! Будто целая жизнь прошла с тех пор! По ощущениям, будто прошло лет 15», — пишет Фадеев.
В комментариях фанаты музыканта разделяют его сентиментальные мысли.
«Максим, а по чему больше скучаете — по океану или эмоциям, которые испытывали, когда строили свой дом там? Видел ваше интервью там, и мне показалось, что это место для вас очень наполнено неоправдавшимися надеждами»
«Я тоже всегда скучаю по океану. Море — это энергия, которую нам подарил Всевышний. И она реально очищает, наполняет, и очень живая! … Хочу к воде, большой, красивой! Всегда!»
«Понимаю вас, Максим. Душа стремится туда, где ей было комфортно и спокойно. Ища эти ощущения, сердце хочет вернуть их душе. Океан дает искомый баланс, омывая и исцеляя душевные раны», — поддержали продюсера фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Фадеев извинился перед поклонницей, который не понравился его дуэт с певицей Валерией.
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