«Самурай» Максим Фадеев поделился ностальгией по океану

Продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором он запечатлен в образе самурая. В посте прикрепленном к фото знаменитость поделился ностальгией об океане и морской кухне.

На снимке, сделанном два года назад, Фадеев стоит в кимоно с мечом в руках на фоне морской глади.

«Скучаю по океану. Очень хочется нырнуть и вытащить ракушку, потом приготовить ее в классном соусе и… съесть! Фото — два года назад! Будто целая жизнь прошла с тех пор! По ощущениям, будто прошло лет 15», — пишет Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

В комментариях фанаты музыканта разделяют его сентиментальные мысли.

«Максим, а по чему больше скучаете — по океану или эмоциям, которые испытывали, когда строили свой дом там? Видел ваше интервью там, и мне показалось, что это место для вас очень наполнено неоправдавшимися надеждами»

«Я тоже всегда скучаю по океану. Море — это энергия, которую нам подарил Всевышний. И она реально очищает, наполняет, и очень живая! … Хочу к воде, большой, красивой! Всегда!»

«Понимаю вас, Максим. Душа стремится туда, где ей было комфортно и спокойно. Ища эти ощущения, сердце хочет вернуть их душе. Океан дает искомый баланс, омывая и исцеляя душевные раны», — поддержали продюсера фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Фадеев извинился перед поклонницей, который не понравился его дуэт с певицей Валерией.