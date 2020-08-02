Видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Калининградом
В результате ЧП пострадали три человека.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ
5-tv.ru публикует видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 172 в Калининградской области неподалеку от поселка Стрельцово Гурьевского городского округа. В результате ЧП, которое произошло днем в воскресенье, 2 августа, пострадали три человека.
Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России, на борту Cessna 172 находились одна женщина и двое мужчин. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. После они были госпитализированы.
Отмечается, что судно получило серьезные конструктивные повреждения в момент совершения жесткой посадки. Самолет использовался для коммерческих полетов. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции.
Читайте также
53%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?