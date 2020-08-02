Видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Калининградом

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Алиса Маркова
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В результате ЧП пострадали три человека.

Фото, видео: 5-tv.ru, МЧС РФ

5-tv.ru публикует видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 172 в Калининградской области неподалеку от поселка Стрельцово Гурьевского городского округа. В результате ЧП, которое произошло днем в воскресенье, 2 августа, пострадали три человека.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС России, на борту Cessna 172 находились одна женщина и двое мужчин. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. После они были госпитализированы.

Отмечается, что судно получило серьезные конструктивные повреждения в момент совершения жесткой посадки. Самолет использовался для коммерческих полетов. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции.

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Видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета под Калининградом

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