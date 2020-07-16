Семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции

В Турции потерпел крушение разведывательный самолет Национальной службы безопасности страны, предает информагентство Anadolu со ссылкой на заявление главы МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Отмечается, что ЧП произошло в четверг, 16 июля, около трех часов утра (совпадает с московским — Прим.ред.) По официальным данным, 15 июля в 18:43 воздушное судно с двумя пилотами и пятью сотрудниками органов безопасности на борту вылетело из аэропорта Ван Ферит Мелен для проведения наблюдательных работ в провинциях Ван и Хаккари.

В 22:45 самолет-разведчик исчез с радаров. Диспетчеру также не удалось наладить радиосвязь с пилотами. Через несколько часов стало известно о крушении воздушного судна в непосредственной близости от горы Артос. По предварительным данным, в результате трагедии погибли семь человек.

В настоящее время на месте крушения ведутся поиски обломков самолета. Что стало истинной причиной трагедии — пока уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер единственный выживший после крушения самолета в Нижегородской области.