Трое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета под Калининградом

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Виктория Андреева
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На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Трое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета под Калининградом

Фото: 5-tv.ru

Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом. По информации ТАСС, ЧП произошло днем в воскресенье, 2 августа, неподалеку от поселка Стрельцово Гурьевского городского округа.

Как пояснили в комментарии СМИ представители пресс-службы регионального главка МЧС России, на борту самолета Cessna 172 находились трое человек. Отмечалось, что судно получило серьезные конструктивные повреждения в момент совершения жесткой посадки. Самолет использовался для коммерческих полетов.

«В 15:15 поступило сообщение о падении в районе поселка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолета, на борту которого находились двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. В настоящее время они находятся в больнице», — говорилось в сообщении.

5-tv.ru

До настоящего времени о причине аварии, а также степени тяжести травм пострадавших не сообщалось. На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции.

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