Трое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета под Калининградом
На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Фото: 5-tv.ru
Частный легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом. По информации ТАСС, ЧП произошло днем в воскресенье, 2 августа, неподалеку от поселка Стрельцово Гурьевского городского округа.
Как пояснили в комментарии СМИ представители пресс-службы регионального главка МЧС России, на борту самолета Cessna 172 находились трое человек. Отмечалось, что судно получило серьезные конструктивные повреждения в момент совершения жесткой посадки. Самолет использовался для коммерческих полетов.
«В 15:15 поступило сообщение о падении в районе поселка Стрельцово под Калининградом частного легкомоторного самолета, на борту которого находились двое мужчин и одна женщина. Они смогли самостоятельно покинуть самолет. В настоящее время они находятся в больнице», — говорилось в сообщении.
До настоящего времени о причине аварии, а также степени тяжести травм пострадавших не сообщалось. На месте ЧП работают сотрудники экстренных спецслужб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек погибли в результате крушения самолета-разведчика в Турции.
Читайте также
53%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?