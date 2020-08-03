Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

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Валентин Черников
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Эксперт оценил риск перехвата беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Россия испытает торпеду «Судного дня» осенью

Оценен риск перехвата российской торпеды «Судного дня»

Фото: РИА Новости / Павел Львов

Россия готовится к испытаниям атомной подводной лодки К-329 «Белгород», которая выступит первым носителем сверхмощного, неуязвимого оружия «Судного дня» — беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. Первый пуск боевого дрона намечен на осень, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. «Белгород» войдет в состав ВМФ до конца года.

Аппарат представляет собой быструю глубоководную миниатюрную атомную подлодку. Это самая большая торпеда в мире. По оценкам экспертов, «Посейдон» весит несколько десятков тонн. Дрон развивает скорость, недоступную для субмарин, погружается на километровую глубину, сам просчитывает оптимальный маршрут к точке назначения и имеет неограниченную дальность хода.

Мощность боеголовки достигает 100 мегатонн. Это вдвое больше, чем самый крупный термоядерный заряд, испытанный на Земле — советская «Царь-бомба». «Посейдон» способен топить авианосцы, уничтожать военно-морские базы, смывать прибрежные города искусственными цунами.

Как добавил военный эксперт Александр Жилин, беспилотник в отличие от подлодки с экипажем на борту, может находиться на боевом дежурстве в любое время. Однако управление им требует большой ответственности, поскольку осуществляется через программное обеспечение.

«Понятно, что возникают определенные риски, если, условно, хакеры попытаются перехватить управление. Но, побеседовав с нашими инженерами, конструкторами, я пришел к выводу, что защита от внешних вмешательств колоссальная», — подытожил Жилин.

В июле спецпредставитель президента США Маршал Биллингсли назвал «Посейдон» и проект крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» ужасным оружием. Так он прокомментировал версию СМИ, что причина обнаруженного недавно в странах Северной Европы повышения радиационного фона — испытания одной из этих систем.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ жестко ответили на обвинения в «причастности» России к повышению радиации в Европе.

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