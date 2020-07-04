В МИД РФ жестко ответили обвинения в «причастности» России к повышению радиации в Европе

В МИД РФ назвали голословными обвинения в повышении радиационного фона в странах Северной Европы из-за российских испытаний перспективных вооружений. Сложившуюся ситуацию в беседе с РИА Новости прокомментировал замглавы ведомства Сергей Рябков.

«Разумеется, я категорически отвергаю такого рода увязки как абсолютно безосновательные. Это элемент пропаганды, элемент общих американских усилий, направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев, по поводу происходящего», — пояснил дипломат.

Как известно, первые сообщения о повышении уровня радиации на территории Северной Европы появились в СМИ в конце июня. Отмечалось, что специалисты органов радиационной и ядерной безопасности Финляндии, Норвегии и Швеции зафиксировали превышение максимально допустимой концентрации радиоактивных изотопов, якобы «имеющих реакторное происхождение».

Также эксперты из нидерландского Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) со всей ответственностью заявляли, что причиной случившегося может быть лишь разгерметизация топливных элементов в атомных реакторах на АЭС. При этом акцентировали внимание, что изотопы, по их оценке, «поступили со стороны России».

Американская сторона, основываясь на подобных высказываниях, тут же предположила, что всему виной испытания атомных ракет «Посейдона» и «Буревестника».

«Хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем еще немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы — и анонимные, и от имени ответственных лиц. Вбросы по поводу продолжающихся наших работ в сфере развития перспективных систем ядерного сдерживания», — подытожил Сергей Рябков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдепе США сочли «ужасными» новые российские ракеты с ядерными двигателями.