Получить пособие на детей станет проще
Финансовую поддержку окажут малообеспеченным семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до семи лет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Bahnmueller; 5-tv.ru
В России упростили процедуру выдачи пособий на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Финансовую поддержку окажут малообеспеченным семьям. Им больше не нужно собирать документы, содержащие сведения об алиментах или справки об отсутствии задолженности по ЖКХ. С 1 ноября госорганы будут получать такую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Причем оформить пособие можно в МФЦ или на портале госуслуг.
Размер выплат составляет половину регионального прожиточного минимума для детей.
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