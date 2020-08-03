Получить пособие на детей станет проще

В России упростили процедуру выдачи пособий на детей от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансовую поддержку окажут малообеспеченным семьям. Им больше не нужно собирать документы, содержащие сведения об алиментах или справки об отсутствии задолженности по ЖКХ. С 1 ноября госорганы будут получать такую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Причем оформить пособие можно в МФЦ или на портале госуслуг.

Размер выплат составляет половину регионального прожиточного минимума для детей.