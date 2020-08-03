Жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области рискуют остаться без медицинской помощи. Местная больница на грани закрытия. Оттуда массово увольняются врачи. Персоналу, который каждый день спасает больных с коронавирусом, за время пандемии вдвое сократили заработную плату. Персоналу не выдают даже маски с перчатками.

Кто и почему обесценил труд медработников, разбирался Станислав Григорьев.

Главный врач вышел на шум во двор, и попал под перекрестный обстрел претензиями от своих же подчиненных. В Каменск-Шахтинском городская больница вновь рискует остаться без врачей. В марте здесь из-за отсутствия средств защиты заявления написали сотрудники инфекционного отделения, а сейчас грозят уволиться вообще все. Медики получают зарплаты вдвое меньше, чем раньше.

«Через два с половиной года мне исполнится 70 лет. И 50 лет моего трудового стажа. Сейчас моя заработная плата 15 тысяч рублей в месяц. Моя пенсия выше, чем зарплата!» — возмущен детский реаниматолог Игорь Лысов.

За последний год в больнице сменилось три руководителя. И с каждым новым главврачом денежное довольствие падало. Вот последние платежки. В них цифра — шестьдесят две тысячи за полгода. Чуть больше десяти тысяч в месяц.

«Вот это зарплаты, такое отношение. Работать здесь некому будет. За эти зарплаты здесь никто работать не будет!» — сетует завлоротделением Казимир Бадимский.

В деньгах потеряли не только медики — оклады водителей тоже сократились. Попытки поговорить с начальством ни к чему не привели.

«Что говорят… Не нравится, говорят, идите за шлагбаум и отдыхайте!!! Что говорят!» — говорит водитель санитарного автомобиля Гиви Юрданишвили.

Главврач объясняет ситуацию: в том, что его подчиненные стали получать меньше — виноват, якобы, коронавирус. Больница стала инфекционным госпиталем и не выполняет план по другим пациентам.

«Стараемся выплачивать, но план… План…» — пытается как-то объяснить ситуацию главврач ЦГБ Александр Крамаренко.

Но специалисты по охране труда врачей уверены: чиновники лукавят. Зарплатная система медиков такова, что оклад в ней — самая скромная часть. Львиную долю составляют так называемые стимулирующие выплаты и эти надбавки, зависят от выполнения медучреждением «финансового плана».

«В принципе, зарплата была поставлена в зависимости от прибыли, которую приносит медицинское учреждение. И если главный врач хочет сэкономить, то у него всегда есть такая возможность», — поясняет президент «Лиги защиты врачек», кмн Семен Гальперин.

В городской администрации никаких проблем не видят. Там, считают, что недовольство врачей вообще не имеет под собой никаких оснований. Сколько заработали — столько получили.

«Я не подменяю собой экспертов, я не специалист в финансово-хозяйственной деятельности здравоохранения. Но, по крайней мере, я знаю, что гарантированная заработная плата выплачивается в полном объеме», — уверенно заявляет глава администрации Каменск-Шахтинский Константин Фетисов.

Тратить еще несколько месяцев на хождение по замкнутому кругу врачи не готовы. Многие собираются найти подработку в частных клиниках, но это тоже вариант не для всех — в коммерческой медицине есть своя система показателей эффективности, и она довольно жесткая.