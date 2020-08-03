СК возбудил уголовное дело о геноциде после обнаружения останков в Псковской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Геноцид» по факту обнаружения массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино в Псковской области. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

Следователи нашли останки 46 человек, среди них девять женщин — с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы. В годы оккупации во времена Великой Отечественной войны в Моглинском концлагере были уничтожены более трех тысяч человек. Работы по извлечению останков будут продолжены, следствие намерено довести расследование преступлений, совершенных нацистами в годы войны, до конца.

«Ни одно преступление, основанное на преступных идеях человеконенавистничества и расового превосходства, даже по прошествии столь продолжительного времени, не останется незамеченным и безнаказанным», — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Новгородской области перезахоронили останки убитых во время оккупации мирных жителей.