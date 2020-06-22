Останки убитых во время оккупации мирных жителей перезахоронили в Новгородской области
В ходе поисковой экспедиции в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» найдены останки 500 человек.
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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
В Новгородской области проходит церемония перезахоронения останков сотен мирных жителей, которых гитлеровцы убили во время оккупации. Массовые казни проходили в 1941–1943 годах в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В ходе поисковой экспедиции в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» найдены останки 500 человек.
«Здесь было место, куда свозили периодически людей, привозили со всей округи — из Псковской области, Тверской, Ленинградской. И здесь было расстрельное место такое, такая своеобразная Голгофа, на которой приводили казнь в исполнение», — рассказал председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» им. Н. И. Орлова Игорь Неофитов.
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Геноцид». Установлено, что в преступлениях участвовали десятки карателей, не только немцы, но и граждане нынешней Латвии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму.
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