Останки убитых во время оккупации мирных жителей перезахоронили в Новгородской области

В Новгородской области проходит церемония перезахоронения останков сотен мирных жителей, которых гитлеровцы убили во время оккупации. Массовые казни проходили в 1941–1943 годах в деревне Жестяная Горка и селе Черное. В ходе поисковой экспедиции в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» найдены останки 500 человек.

«Здесь было место, куда свозили периодически людей, привозили со всей округи — из Псковской области, Тверской, Ленинградской. И здесь было расстрельное место такое, такая своеобразная Голгофа, на которой приводили казнь в исполнение», — рассказал председатель Совета командиров поисковой экспедиции «Долина» им. Н. И. Орлова Игорь Неофитов.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Геноцид». Установлено, что в преступлениях участвовали десятки карателей, не только немцы, но и граждане нынешней Латвии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ рассекретила документы о расправе фашистов над 900 красноармейцами в Крыму.