«Десертик из нашего детства»: жена Газманова раскрыла его любимое лакомство

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Алиса Старжевская
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Марина Муравьева-Газманова поделилась с фанатами трогательной семейной традицией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @marinagazmanova

Супруга исполнителя Олега Газманова Марина обожает делиться с подписчиками своего блога в Instagram житейской мудростью или советами по части любовных отношений. В качестве примера дружной семьи она часто рассказывает об отношениях в своем браке. На сей же раз она решила поведать о том, какой десерт обожает сам Олег Газманов.

Оказалось, что в семействе Газмановых не ждут особых изысков от сладкого к чаю. Главное, чтобы десерт напоминал о детстве — самодельное «пирожное» из проложенного холодным маслом печенья. Женщина даже умиленно вспомнила, как непросто в детстве было размазывать масло идеально тонким слоем, чтобы печенье не раскрошилось в ладонях.

«Десертик из нашего детства! Вкусно! Кто делал такие пироженки за 1 минуту?» — спросила она у подписчиков, упомянув, что ее дочка Марианна как раз приготовила его по классическому семейному рецепту.

Instagram @marinagazmanova

Волна ностальгии накрыла подписчиков Газмановой.

«Конечно, делала, и сейчас захотелось»;

«Мне мама делала так часто к чаю»;

«Делали, и сейчас иногда делаем», — поддержали порыв Марины ее фанаты.

Олег Газманов и Марина Газманова вместе уже много лет. Они вместе вырастили сына Марины от предыдущих отношений Филиппа, а также воспитали общую дочку Марианну. Также у Газманова есть сын от первого брака Родион, который пошел по его стопам и стал музыкантом.

5-tv.ru недавно рассказывал, как Олег Газманов и Марина Газманова отметили 17-летие свадьбы.

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