«Уже целуется»: Газманов подарил жене лам и альпак на годовщину свадьбы
Супруги оригинально отметили важное торжество.
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Фото, видео: Instagram @marinagazmanova, @oleggazmanov
Олег Газманов все время изобретает новые способы удивить любимую жену. Вместе со своей второй супругой Мариной певец уже 17 лет живет в счастливом браке, годовщину которого влюбленные решили отметить оригинальным способом.
На «розовую» свадьбу Газманов украсил дом в соответствии с названием торжества: розовыми шариками, цветами и сладостями. Все домочадцы также надели розовую одежду. Но самым необычным подарком жене стали экзотические для российского климата животные — ламы и альпаки. Животные привели в неописуемый восторг супругу певца, о чем он не замедлил сообщить в своем Instagram-аккаунте.
«К годовщине нашей розовой свадьбы @philgazmanov подогнал парнокопытный подарок. Только отвернулся а @marinagazmanova уже целуется. И это после стольких лет в любви», — в шутку написал Газманов.
Марина Газманова также выложила на своей странице фото с ламами, отметив, что всегда любила этих пушистых и дружелюбных существ. К слову, и альпаки, и ламы являются одомашненными животными, которые водятся в Южной Америке.
Подписчики, увидев столь милые фотографии, сразу поняли, почему Газманова так сходит с ума от этих «пушистиков».
«Какая милота! Марину можно понять! Трудно удержаться и не поцеловать!»;
«Какая прелесть»;
«Красота-то какая! Счастья вашей крепкой и большой семье!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева порадовала мужа часами по цене московской квартиры.
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