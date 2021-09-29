ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

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Алиса Старжевская
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Блестящая карьера, триумфальные взлеты и ослепляющий успех. Какие знаки зодиака чаще других достигают выдающихся свершений в жизни?

ТОП-4 знака зодиака, которым проще других добиться известности

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Одни годами безуспешно добиваются успеха, другим как будто бы все достается без особых усилий. Кому проще обрести популярность, рассказали астрологи журнала Lisa.

Телец

Представители знака — люди зачастую творческие и с богатой фантазией. Дойти до вершины успеха им помогает коммуникабельность и гибкость. Тельцам благоволит удача. Стать звездой они могут чуть ли не моментально. Главное — действительно этого хотеть. А уж добившись успеха, Тельцы никогда не растеряют того, чего добились от судьбы.

Рак

На первый взгляд, Ракам все дается с трудом. Однако усердие и стремление непременно приводят к тому, что мечты сбываются. Раки трудолюбивы. Из них вырастают влиятельные бизнесмены и достойные руководители. Представителям знака лишь нужно определиться с направлением в развитии, а уж дальше все пойдет как по маслу.

Лев

Вот уж кому повезло больше других, так это Львам. Им сопутствует удача всюду, и добиться больших побед можно абсолютно в любом деле, которое те выберут. Львы — отличные стратеги, добивающиеся успеха удивительными поступательными решениями. При этом зачастую представители знака реалисты, и ставят себе цели по плечу. Не стал оперным певцом — в итоге добьется высот в дизайне интерьеров. Интересно, что подобное течение судьбы происходит только у Львов.

Дева

А вот Девам по-настоящему легко добиться известности за счет собственного скрытого потенциала. Они — прирожденные лидеры с огромной тягой к знаниям. Карьера для представителей знака становится легким, но увлекательным приключением. Из Дев получаются прекрасные исследователи и ученые. Но и в других сферах успех преследует их чаще других.

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