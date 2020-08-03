Минобороны направило военных специалистов в Усолье-Сибирское

Военные специалисты направлена в Усолье-Сибирское для оказания помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при правительстве РФ создана межведомственная рабочая группа, которую возглавила заместитель председателя правительства Виктория Абраменко.