Минобороны направило военных специалистов в Усолье-Сибирское
Ранее в правительстве была сформирована рабочая группа по ликвидации экологической катастрофы.
Фото: ТАСС / Латынина Светлана
Военные специалисты направлена в Усолье-Сибирское для оказания помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при правительстве РФ создана межведомственная рабочая группа, которую возглавила заместитель председателя правительства Виктория Абраменко.
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