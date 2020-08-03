Рабочая группа создана для обеспечения ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

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Василий Заика
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Результаты реализации плана мероприятий будут представлены президенту России через три месяца.

Рабочая группа создана для обеспечения ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов

Межведомственная рабочая группа для обеспечения ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском Иркутской области создана в правительстве РФ. Как сообщается на сайте кабмина, в ее состав включены представители местных властей, а также ряда надзорных органов и прочих организаций.

Руководителем рабочей группы назначена заместитель председателя правительства Виктория Абраменко. По ее словам, первостепенными задачами во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина являются организация системы экологического мониторинга, полная рекультивация территории «Усольехимпрома».

В дальнейшем будет выстроена новая среда для жизни граждан и инфраструктура для нужд социально-экономического развития Усолья-Сибирского.

Отмечается, что доклад по результатам реализации плана мероприятий будет представлен главе государства через три месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПДК ртути в сточных водах на «Усольехимпроме» превышена почти в 33 тысячи раз.

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