«Проверка невинности в бане и зеленое платье»: необычные свадебные традиции на Руси

Крики «Горько», бросание букета, откусывание каравая и конкурс с попаданием карандашом в бутылочку, куда же без него — из этих «обрядов» состоит любая привычная нам свадьба. Некоторые из тех, что мы используем сегодня, сложились издавна на Руси, а некоторые, не менее интересные, порой даже пугающие, остались в прошлом.

Сватовство

globallookpress.com / Jens Büttner

В дом, где жила невеста, приходили сват или сваха от жениха. Они приносили девушке головной убор, который носии замужние женщины в знак серьезности намерений. Приходили свататься обычно в сумерках и в тайне от соседей, чтобы не сглазить и избежать позора в случае отказа. Если сватовство проходило успешно, родители невесты и сватья разламывали ритуальный пирог.

Зачастую невеста и жених не были знакомы

Это объяснимо тем, что на Руси были запрещены близкородственные браки. Часто девушке приходилось уезжать далеко от родной деревни в дом будущего мужа, чтобы избежать смешения крови.

Ритуалы в бане

За несколько недель до свадьбы невесту приводили в баню, где собирались мать, сваха и повитуха. Их задачей было осмотреть тело девушки на предмет изъянов и болезней, в частности ее невинность и способность родить ребенка.

Девичник

ТАСС / Красильников Станислав

Ритуал за день до свадьбы, когда невеста с незамужними подругами веселились, заплетали косы и пели песни.

Свадебное платье редко было белого цвета

К. В. Лебедев «Боярская свадьба» (1883)

На сватовство невесту наряжали в красный сарафан. Под венец она могла идти в красном или зеленом платье.

Брачная ночь

Новобрачные проводили ночь вместе в доме невесты или жениха, под чутким контролем старших. Утром после брачной ночи молодых будили стуком, криками и с песнями отправляли вместе в баню.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие из звезд российского шоу-бизнеса получают больше всего по версии Forbes.