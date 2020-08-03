«Проверка невинности в бане и зеленое платье»: необычные свадебные традиции на Руси
Некоторые свадебные ритуалы, которые были приняты на Руси, мало кто знает из современной молодежи.
Фото: ТАСС / Микляев Сергей
Крики «Горько», бросание букета, откусывание каравая и конкурс с попаданием карандашом в бутылочку, куда же без него — из этих «обрядов» состоит любая привычная нам свадьба. Некоторые из тех, что мы используем сегодня, сложились издавна на Руси, а некоторые, не менее интересные, порой даже пугающие, остались в прошлом.
Сватовство
В дом, где жила невеста, приходили сват или сваха от жениха. Они приносили девушке головной убор, который носии замужние женщины в знак серьезности намерений. Приходили свататься обычно в сумерках и в тайне от соседей, чтобы не сглазить и избежать позора в случае отказа. Если сватовство проходило успешно, родители невесты и сватья разламывали ритуальный пирог.
Зачастую невеста и жених не были знакомы
Это объяснимо тем, что на Руси были запрещены близкородственные браки. Часто девушке приходилось уезжать далеко от родной деревни в дом будущего мужа, чтобы избежать смешения крови.
Ритуалы в бане
За несколько недель до свадьбы невесту приводили в баню, где собирались мать, сваха и повитуха. Их задачей было осмотреть тело девушки на предмет изъянов и болезней, в частности ее невинность и способность родить ребенка.
Девичник
Ритуал за день до свадьбы, когда невеста с незамужними подругами веселились, заплетали косы и пели песни.
Свадебное платье редко было белого цвета
На сватовство невесту наряжали в красный сарафан. Под венец она могла идти в красном или зеленом платье.
Брачная ночь
Новобрачные проводили ночь вместе в доме невесты или жениха, под чутким контролем старших. Утром после брачной ночи молодых будили стуком, криками и с песнями отправляли вместе в баню.
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