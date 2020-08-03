5-tv.ru публикует ТОП-5 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами по версии Forbes. В ходе составления рейтинга авторы подсчитали общий объем гонораров каждой знаменитости за период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.

Отмечается, что доходы участников рейтинга могли быть выше в среднем на 12,5%, если бы не вынужденный «простой» из-за угрозы распространения коронавируса в РФ.

Первую строчку списка по праву занял лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. Гонорар его коллектива за частный концерт может достигать 300 тысяч долларов. Общий доход «олигарха» среди знаменитостей Forbes оценил в более чем восемь миллионов долларов.

На втором месте расположился уроженец Пензы Егор Крид. Общий объем гонораров молодого рэпера оценивается в 6,9 миллиона долларов.

Победитель «Евровидения-2008» Дима Билан прочно обосновался на третьей позиции. За указанный период заслуженный артист России заработал 6,8 миллиона долларов.

Василий Вакуленко, широко известный общественности как Баста, занял четвертую строчку. Помимо доходов от концертов, музыкант зарабатывает в качестве продюсера, актера и режиссера. Его общий доход Forbes оценил в 6,6 миллиона долларов.

«Король» российской эстрады Филипп Киркоров в рейтинге 2018 года был на втором месте. На этот раз ему пришлось потесниться и спуститься на пятую позицию. Доход яркого и эпатажного артиста составил 6,6 миллиона долларов.

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