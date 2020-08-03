Видео: кровля ресторана в Нижневартовске рухнула из-за пожара
Площадь пожара составила около 2,5 тысяч квадратных метров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov
Крупный пожар в Нижневартовске. Там рухнула кровля в охваченном пламенем ресторане. Огонь распространился на площади около 2,5 тысяч квадратных метров.
По предварительным данным пострадавших нет. Ресторан находится на реконструкции. Спасатели эвакуировали 18 строителей. На данный момент, как сообщается, открытое горение удалось локализовать.
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