Видео: кровля ресторана в Нижневартовске рухнула из-за пожара

Крупный пожар в Нижневартовске. Там рухнула кровля в охваченном пламенем ресторане. Огонь распространился на площади около 2,5 тысяч квадратных метров.

По предварительным данным пострадавших нет. Ресторан находится на реконструкции. Спасатели эвакуировали 18 строителей. На данный момент, как сообщается, открытое горение удалось локализовать.