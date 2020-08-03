Певец Эмин Агаларов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с подписью «Alone in the dark» («Одинок в темноте»). Снимок выполнен в черно-золотых тонах, причем исполнитель повернут лицом в сторону света, как бы выходя из тьмы.

Мнение подписчиков Эмина разделились. Одни восприняли сообщение как крик души, ведь певец недавно перенес тяжелый развод. Другие решили, что фото говорит о грядущей новой песне.

«Новая песня? Название прям очень. Если что, вы не один! У вас есть мы», — отмечают пользователи.

Instagram @eminofficial

Нашлись и те, кто просто восхитился качественным снимком, назвав его «прекрасным».

Музыкальный продюсер Максим Фадеев, недавно записавший с Эмином совместную песню, оставил одобрительный комментарий: «Очень красивое фото!»

Вполне возможно, у исполнителя вовсе нет проблем с душевными терзаниями, новая песня не предвидится, а снимок — просто красивая фотография. Сам певец пока никак не комментирует реакцию подписчиков.

Ранее 5-tv сообщал о том, что Эмин Агаларов развелся с моделью Аленой Гавриловой. От совместного брака у певца родилась дочь.