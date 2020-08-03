«Драма или реклама?» — фанаты Эмина пытаются разгадать смысл интернет-послания
«Вы не один! У вас есть мы!» — пользователи Instagtram оставляют комментарии в поддержку Эмина. О чем на самом деле говорит последняя публикация певца? Это крик о помощи или анонс новой песни?
Фото: Instagram @eminofficial
Певец Эмин Агаларов на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с подписью «Alone in the dark» («Одинок в темноте»). Снимок выполнен в черно-золотых тонах, причем исполнитель повернут лицом в сторону света, как бы выходя из тьмы.
Мнение подписчиков Эмина разделились. Одни восприняли сообщение как крик души, ведь певец недавно перенес тяжелый развод. Другие решили, что фото говорит о грядущей новой песне.
«Новая песня? Название прям очень. Если что, вы не один! У вас есть мы», — отмечают пользователи.
Нашлись и те, кто просто восхитился качественным снимком, назвав его «прекрасным».
Музыкальный продюсер Максим Фадеев, недавно записавший с Эмином совместную песню, оставил одобрительный комментарий: «Очень красивое фото!»
Вполне возможно, у исполнителя вовсе нет проблем с душевными терзаниями, новая песня не предвидится, а снимок — просто красивая фотография. Сам певец пока никак не комментирует реакцию подписчиков.
Ранее 5-tv сообщал о том, что Эмин Агаларов развелся с моделью Аленой Гавриловой. От совместного брака у певца родилась дочь.
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