Кто из российских звезд пополнил ряды холостяков в 2020 году

За последние несколько месяцев ряды российских холостяков пополнились сразу несколькими потенциальными завидными женихами. 5-tv.ru составил ТОП-5 звездных женихов отечественного шоу-бизнеса.

Эмин Агаларов

О разводе певца и предпринимателя Эмина Агаларова с моделью Аленой Гавриловой стало известно в мае, однако сам он недавно признался, что брак, который продлился всего два года, распался гораздо раньше. По словам артиста, супруги «расстались на хорошей ноте» и твердо намерены быть заботливыми родителями общей дочери Афине.

Это был второй брак Агаларова. До Гавриловой он был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой, в той семье родилось двое сыновей — Микаил и Али, пара также удочерила девочку Амину.

За несколько месяцев певцу и успешному бизнесмену уже успели приписать романы с Полиной Гагариной, Ани Лорак и Дианой Пожарской. Однако сам он в одном из интервью только посмеялся над этими слухами.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Гарик «Бульдог» Харламов

Расставание известного комика Гарика Хардамова с Кристиной Асмус, о котором пара объявила в марте, стал полной неожиданностью для поклонников звездной пары, многие до сих пор уверены, что это розыгрыш. Однако недавно стало известно, что артист официально подал документы в суд на развод.

Тем временем на завидного жениха уже начали охотиться наиболее предприимчивые дамочки. Помимо всевозможных достоинств Харламова их привлекает еще и его финансовое положение. Недавно российская версия Forbes внесла актера в список самых богатых отечественных знаменитостей до 40 лет. Его доходы издание оценило более чем в 200 миллионов рублей в год.

Сам Харламов, похоже пустился во все тяжкие: его постоянно видят на шумных вечеринках, причем с разными красотками. И, по мнению друзей резидента Comedy Club, вряд ли кому-то из них удастся затащить его под венец в ближайшем будущем.

www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Павел Прилучный

Актер кино и театра Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце после девяти лет брака. Пара, воспитывающая двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию, расходилась с громким скандалом — Агата заявила, что муж поднял на нее руку и выгнал с детьми из дома.

В последнее время в интернете активно обсуждается новый роман Прилучного — со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Папарацци даже сумели сделать снимок якобы влюбленной пары, причем вместе с детьми Прилучного, которых разведенный отец увез отдыхать в Сочи.

ТАСС / Коротаев Артем

Иван Телегин

Нападающий ХК ЦСКА Иван Телегин и певица Пелагея до сих пор находятся в бракоразводном процессе. О расставании пары было объявлено перед самым Новым годом. После четырех лет брака бывшим супругам предстоит уладить имущественные вопросы и договориться о размере алиментов, которые хоккеист должен будет выплачивать на содержание трехлетней дочери Таисии.

Не дожидаясь официального развода Телегин перестал скрывать свою новую пассию — бизнесвумен Марию Гончар. www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Сергей Жигунов

Личная жизнь известного гардемарина была вполне стабильной и размеренной, пока на его пути не появилась «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк. Ради красавицы брюнетки Жигунов в 2007 году оставил свою жену Веру Новикову, на которой был женат с 1984 года. Однако вскоре любовь прошла, и гардемарин вернулся к своей супруге. Пара вновь зарегистрировала свои отношения в 2009-м. Семейная идиллия продлилась до тех пор, пока на горизонте неугомонного шоумена не появилась почти точная копия Заворотнюк По слухам, с Викторией Ворожбит Жигунов познакомился в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине. Поклонники артиста уверены, что пара живет вместе в его загородном доме под Москвой.

www.globallookpress.com / Vladimir Myshkin

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