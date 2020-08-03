Ирина Безрукова рассказала, как Сергей Жигунов едва не погиб на съемках

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Алиса Старжевская
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Актриса поделилась воспоминаниями о производстве известного приключенческого фильма. Если бы не действия специалиста по свету, Сергея Жигунова сейчас могло бы не быть с нами.

Ирина Безрукова рассказала, как Сергей Жигунов едва не погиб на съемках

Фото: Студия "Пеликан"

Артистка театра и кино Ирина Безрукова в социальной сети Istagram рассказала, как во время съемок картины «Ричард: Львиное сердце» актер Сергей Жигунов чуть было не распрощался с жизнью. Звезда телеэкрана во время перерыва скакал на лошади и выписывал кинжалом в воздухе различные фигуры

«В какой-то момент острый клинок вылетел из рук Жигунова и перерезал световой кабель. Актер побежал доставать кинжал и в этот момент раздался крик световика: „Не смей трогать!“» — вспоминает телеведущая.

Instagram @irina_bezrukova_official

По словам актрисы, напряжение в кабеле было столь высоким, что шансов выжить у Сергея Жигунова практически не было. Кинжал почти полностью расплавило. Благо, вспоминает Безрукова, мастер по свету кричал настолько громко, что артист встал на площадке, как вкопанный.

Съемки прекратились на целый день, но, как признается актриса: «Главное, что все остались живы».

Кинолента «Ричард: Львиное Сердце» снята по мотивам писателя Вальтера Скотта в1992 году под режиссурой Евгения Герасимова. Сергей Жигунов сыграл в ней одну из главных ролей.

Ранее 5-tv сообщал о том, что Сергей Жигунов пригрозил прекратить участие в съемках сериала «Горюнов.

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