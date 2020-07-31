«Больше не могу» — Жигунов пригрозил уйти из сериала «Горюнов» из-за Аверина

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Алиса Старжевская
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Сергей Жигунов продолжает подстегивать интерес фанатов к съемкам продолжения «Горюнова».

Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey

Актер Сергей Жигунов сообщил фанатам о намерении покинуть съемки сериала «Горюнов», которые сейчас идут, так как не может выносить поведение своего партнера по проекту, актера Максима Аверина. Он разместил пост на своей странице в Instagram, где выложил видео с дракой.

«Принял решение прекратить съемки сериала „Горюнов-2“ в связи с непрекращающимися бесчинствами Аверина. Больше не могу рисковать жизнями людей», — подписал он фото, но никто из фанатов не поверил, что он всерьез.

Instagram @zhigunov_sergey

На видео, которым поделился Жигунов, снят момент из будущего сериала с дракой в ресторане. Принимает в ней участие не только Максим Аверин, но и звезда «Моей прекрасной няни».

Подписчики актера, впрочем, больше не были столь легковерны. Сначала история с якобы выстрелом в голову Жигунова Авериным, теперь это — они оказались готовы и радостно обсудили происходящее в комментариях.

«Пианистка еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Троллите?»;

«Скрутить Аверина и съемки продолжить»;

«Да пусть бесчинствует! Мы не против!»;

«Весело у вас там», — написали они.

5-tv.ru ранее писал о том, как Максим Аверин оказался в постели Сергея Жигунова после выдуманной истории о стрельбе на съемках.

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