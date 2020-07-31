«Больше не могу» — Жигунов пригрозил уйти из сериала «Горюнов» из-за Аверина
Сергей Жигунов продолжает подстегивать интерес фанатов к съемкам продолжения «Горюнова».
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Фото, видео: Instagram @zhigunov_sergey
Актер Сергей Жигунов сообщил фанатам о намерении покинуть съемки сериала «Горюнов», которые сейчас идут, так как не может выносить поведение своего партнера по проекту, актера Максима Аверина. Он разместил пост на своей странице в Instagram, где выложил видео с дракой.
«Принял решение прекратить съемки сериала „Горюнов-2“ в связи с непрекращающимися бесчинствами Аверина. Больше не могу рисковать жизнями людей», — подписал он фото, но никто из фанатов не поверил, что он всерьез.
На видео, которым поделился Жигунов, снят момент из будущего сериала с дракой в ресторане. Принимает в ней участие не только Максим Аверин, но и звезда «Моей прекрасной няни».
Подписчики актера, впрочем, больше не были столь легковерны. Сначала история с якобы выстрелом в голову Жигунова Авериным, теперь это — они оказались готовы и радостно обсудили происходящее в комментариях.
«Пианистка еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. Троллите?»;
«Скрутить Аверина и съемки продолжить»;
«Да пусть бесчинствует! Мы не против!»;
«Весело у вас там», — написали они.
5-tv.ru ранее писал о том, как Максим Аверин оказался в постели Сергея Жигунова после выдуманной истории о стрельбе на съемках.
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