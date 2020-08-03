«Аэрофлот» обжалует решение о выплате вдове пилота 30 миллионов рублей

Официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Демин в беседе с РЕН ТВ прокомментировал частичное удовлетворение иска вдовы скончавшегося от сердечного приступа пилота Дамира Ахметова. По решению суда авиаперевозчик должен выплатить женщине единовременное пособие в размере, превышающем 29 миллионов рублей.

Михаил Демин отметил, что в «Аэрофлоте» намерены обжаловать постановление. Представитель авиакомпании подчеркнул, что член летного экипажа мог знать о проблемах со здоровьем и скрывать этот факт по неким веским причинам.

«Позиция наших юристов в судебном разбирательстве с наследниками Ахметова основана на следующем. Заболевание пилота не относится к перечню нормативно — установленных профессиональных заболеваний. Компания, разумеется, тщательно перепроверяла все документы, и есть основания полагать, что пилот мог знать о заболевании, и скрыть его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса», — сказал Михаил Демин.

Представитель «Аэрофлота» добавил, что имеют место последствия так называемой недифференцированной защиты врачебной тайны. Дамир Ахметов проходил врачебно-летную экспертную комиссию не в московском медцентре авиакомпании, а в Омске. Эксперты пришли к выводу, что заболевание, которое привело к смерти пилота во время выполнения рейса, стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пропустить было невозможно. В противном случае, это означало бы «непрохождение медкомиссии» и отстранение члена летного экипажа от работы.

Второй пилот Дамир Ахметов в ноябре 2019 года во время рейса авиакомпании «Аэрофлот» Москва — Анапа внезапно почувствовал себя плохо. Борт совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Прибывшей бригаде медиков осталось только констатировать смерть мужчины.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, трагический инцидент не был признан несчастным случаем на производстве. По этой причине авиаперевозчик отказался выплачивать семье погибшего сотрудника положенную по договору компенсацию в размере десяти годовых заработков.

Родственники Дамира Ахметов обратились в суд, который постановил частично удовлетворить их исковые требования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела трех сотрудников аварийной газовой службы найдены в Ростове-на-Дону.