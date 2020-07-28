Тела трех сотрудников аварийной газовой службы найдены в Ростове-на-Дону

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Василий Заика
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Инцидент произошел утром 28 июля на проспекте Шолохова неподалеку от парка Авиаторов.

Тела трех сотрудников аварийной газовой службы найдены в Ростове-на-Дону

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Тела трех работников аварийной газовой службы обнаружены у коллектора в центре Ростова-на-Дону. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел утром 28 июля на проспекте Шолохова неподалеку от парка Авиаторов.

Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что группа «газовиков» выехала на осмотр газового коллектора. В ходе работ один из мужчин спустился внутрь и тут же начал терять сознание. Коллеги поспешили на помощь пострадавшему, но, по невыясненным пока причинам, не смогли выбраться на поверхность из колодца.

Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Точные причины гибели сотрудников газовой компании будут установлены при помощи экспертизы. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — боксер одним ударом убил мужчину во время драки в Барнауле.

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