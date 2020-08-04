«Никакой лишней информации»: Лиза Арзамасова показала, как отдыхает в Крыму
Звезда «Папиных дочек» поделилась фотографией, сделанной на борту яхты в Черном море.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Лиза Арзамасова, запомнившаяся телезрителям по сериалу «Папины дочки», очаровала подписчиков в Instagram фото из Крыма. Девушка предстала перед фолловерами в коротеньком белом комбинезоне, обнажив стройные ноги. Пользователи сети отметили вкус и утонченность 25-летней артистки. Наряд подобран таким образом, что только подчеркивает достоинства ее фигуры.
Романтичный и соблазнительный образ Елизаветы дополнили летняя шляпка и кроссовки на массивной подошве. Из аксессуаров звезда выбрала бежевый ремень и небольшие сережки в форме сердца.
«Иногда на воде устойчивее, чем на суше. И безопаснее. Уплыл себе, и берега — только на горизонте. Никакой лишней информации и звуков», — подписала фотографию артистка.
Подписчики рассыпались комплиментами в адрес актрисы и предположили, что фото сделано в Балаклаве.
Как ранее стало известно 5-tv, Арзамасова отдыхает в Крыму вместе с 46-летним экс-фигуристом Ильей Авербухом. Спортсмен организовал сборы фигурного катания в Симферополе, а заодно взял с собой свою пассию.
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