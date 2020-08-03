Смена Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки открылась в Ялте

Те, кто давно и серьезно решил связать свое будущее с классической музыкой в эти дни в Ялте, учатся. Завершилась вторая смена, началась третья в Летней Академии Санкт-Петербургского Дома музыки.

Занятия проходят практически в родных стенах, ведь комплекс в Нижней Ореанде строил один из лучших петербургских архитекторов Штакеншнейдер для императорской семьи. Плюс неповторимая крымская природа.

Именно настроение и эмоции, а не только чистота исполнения — вот, что отличает хорошего музыканта от гениального, убедился Максим Прихода.

В тени гигантских ветвей двухсотлетнего платана первые ноты концерта Дворжака для виолончели с оркестром звучат особенно тревожно, ведь кругом — абсолютное спокойствие и завораживающая красота. Молодые музыканты жадно впитывают все, что видят вокруг, чтобы потом перенести на струны.

«Тут замечательно, конечно, невероятная природа, невероятная атмосфера. Что-то увиденное — это передается во „внутреннее“ и из этого черпаются образы какие-то», — говорит Григорий Филипченко, виолончелист, участник программ Санкт-Петербургского Дома музыки.

Летняя академия Санкт-Петербургского Дома Музыки в Ялте открывается уже в четвертый раз. Место действия неизменно: Нижняя Ореанда — одна из самых старых, знаменитых и престижных крымских здравниц.

Белокаменная ротонда середины XIX века короной венчает комплекс Нижней Ореанды. Это в прямом смысле — царский курорт. Представители императорской династии любили прогуливаться под сенью этих деревьев и наблюдать за лебедями, скользящими по зеркальной поверхности этого пруда. Теплое море, яркое крымское солнце и величественные горы дарили вдохновение Некрасову, Бунину, Чехову, Айвазовскому. В советские годы здесь искали спокойствия представители как политической, так и творческой элиты. Образцов и Плисецкая, Маршак, Зыкина и Хренников — слушали в этих садах пение цикад. Здесь и дышится по-другому, и думается. И прекрасная музыка в исполнении ведущих молодых солистов нашей страны в этих стенах звучит совершенно по-особенному.

Они проводят за инструментом целые дни, лишь изредка выбираясь на пляж. Отрабатывают сложнейшие произведения. Набойки на каблуках Марины Шигановой держатся лишь чудом.

Произведение, которое она исполняет, называется «Stomp» — в переводе — «топот». Удары каблуком прописаны отдельной партией. И это еще не все сложности.

«В этом произведении присутствует скордатура, то есть — это перестройка скрипки. То есть струна соль у меня будет струной ми, а струна ми — струной ми-бемоль», — рассказывает Марина Шиганова, скрипачка, участница программ Санкт-Петербургского Дома Музыки.

Летняя Академия — это 14 дней интенсивных мастер-классов лучших педагогов страны. И студены — это ценят.

«Слышу от урока к уроку, от занятия к занятию. Студенты действительно прирастают мастерством и углубляют свое понимание музыки», — говорит Мирослав Култышев, пианист, лауреат международных конкурсов, педагог мастер-классов Санкт-Петербургского Дома Музыки.

«Взгляд со стороны всегда является важным таким элементом становления музыканта», — считает Михаил Гантварг, скрипач, народный артист РФ, педагог мастер-классов Санкт-Петербургского Дома Музыки.

На мастер-классах оттачивают уже даже не технику: здесь идет работа с более тонкими материями.

«Пиано — это не значит безлико. Это должно быть… Заворожить ты должен! … Когда говорят что-то важное — обычно не орут», — поясняет Сергей Ролдугин, народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома Музыки.

Сергей Ролдугин, как всегда, точно находит слова, объясняя, как передать еле уловимые звуковые оттенки.

«Если сказать: „Я тебя люблю“. Тебе никто не поверит. Но если сказать по-другому: „Я тебя люблю…“ — или по-третьему, даже шипилявя: „Тнаес. я типя люплю…“. Признаться, если можно — каждый раз за этим стоит новая ситуация, совершенно уникальная ситуация. И вот когда человек правильно исполнил ноты — это еще не все! Самое главное — что стоит за исполнением», — рассказывает Сергей Ролдугин, народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома Музыки.

Но становление музыканта, отмечает маэстро, происходит не на занятиях. Солист рождается на сцене.

Помимо репетиций и мастер-классов молодым музыкантам необходим концертный опыт, и здесь, в Нижней Ореанде, есть прекрасная возможность его получить.

Среди зрителей часто встречаются большие знатоки.

Ну, я спокоен за будущее музыкальной России после этого прослушивания. Замечательные и скрипачи, и вот безусловно очень талантливый Гантварг, их преподаватель. И это, конечно, Сергей Павлович, его гениальная заслуга», — считает Илья Резник, народный артист РФ.

В заключение вечера виолончельной музыки — щедрый подарок зрителям: маэстро сам берет в руки инструмент.

Эти дни и вечера в Нижней Ореанде наверняка оставят яркий след в сердцах молодых музыкантов. Чудесные виды подарят им свежие ощущения и идеи, а лучшие педагоги помогут раскрыть новые грани таланта, которым студенты летней академии, безусловно, щедро одарены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что знаменитые музыканты провели онлайн-уроки в рамках проекта «Посольство мастерства».