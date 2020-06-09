Знаменитые музыканты провели онлайн-уроки в рамках проекта «Посольство мастерства»

Они привыкли срывать овации и видеть восхищенные глаза зрителей, а на уроках — раскрывать потенциал каждого ученика. Им это удается и сейчас, один на один с камерой. Вот профессор Андрей Диев на видео рассказывает, как с помощью пальцев передать тонкие «вкусовые» ощущения. А вот Денис Лупачёв, первая флейта Мариинского театра, сыплет метафорами:

«Ваши друзья купили самый дешевый билет, как правило, гораздо дальше от сцены, но при этом хотят вас услышать!»

Все эти кадры — фрагменты мастер-классов, без преувеличения, лучших музыкантов современности! Присутствовать могут все желающие. Проект «Посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома музыки в этом году проходит в онлайн-формате. А значит, аудитория не ограничена ни количественно, ни территориально.

Петр Лаул, пианист, участник проекта «посольство мастерства» Санкт-Петербургского Дома музыки: «Это такой обмен информацией, который к чему-то может привести. Потому что если посмотреть на наших выдающихся музыкантов — они не из Москвы и Петербурга. Это может быть толчком для кого-нибудь».

Пианист Андрей Диев, заслуженный артист России: «Эта идея настолько хороша, привлечь много мастеров культуры, которые делятся этим знанием не только с нынешним поколением, но и с грядущими. Это получается словно записка, которую бросили в бутылку».

Прямые трансляции смотрят не только в российских регионах, но и за границей. Известный казахстанский оперный певец и дирижер Батыржан Смаков не пропускает ни одного онлайн-занятия!

«Уникальность таких онлайн-лекций в том, что к ним можно еще раз вернуться, еще раз пересмотреть».

А музыканты Государственного симфонического оркестра Приднестровья до сих пор под впечатлением от открытого урока Сергея Ролдугина.

Григорий Алексеевич Мосейко, художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Приднестровья, народный артист: «Замечательный урок, были наши музыканты и с удовольствием послушали этот мастер-класс, и он в конце этого урока получил аплодисменты».

Редкий случай: маэстро — раскрывает свои секреты!

«Многие говорят: „Ой, как вы играете этот рикошет?“ Дайте ему попрыгать. Я еще чуть-чуть поддергиваю, чтобы был ясен результат. Всегда старайтесь, чтоб был во всем какой-то результат!»

Сергей Ролдугин нарочито медленно, чтобы все всё успели рассмотреть, от первого до последнего такта разбирает сольную партию «Вариаций на тему Рококо» — главное произведение Чайковского для виолончели. В этом году — все, что звучит в рамках «Посольства мастерства», принадлежит перу либо Чайковского — ему в этом году отмечают 180 лет, либо Бетховена. Ему — 250. Мэтры современности помогают понять всю глубину произведений классиков.

Сергей Ролдугин, народный артист РФ, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки: «Мы забываем о том, что истина, подчас она еще дальше лежит, выучить просто ноты и красиво сыграть от начала до конца — это начальная задача, а конечная задача, даже боюсь говорить… Музыка находится еще дальше этих звуков, которые, может быть, совершенно исполняются».

Сейчас, конечно, и мэтры, и ученики очень ждут, когда вернется возможность концертировать и заниматься тет-а-тет: когда возобновится проект «Река талантов», откроется летняя академия Дома музыки в Ялте. Ну а записи этих онлайн-уроков так и останутся в открытом доступе и вместе образуют, пожалуй, самый ценный видеокурс в истории отечественной музыки.