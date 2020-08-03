В интернете появилось душераздирающе видео эмоциональной реакции водителя автобуса, сбившего пенсионерку на пешеходном переходе. ДТП произошло сегодня в московском районе Выхино. Как видно на кадрах, по какой-то причине мужчина не заметил неспешно переходящую дорогу по «зебре» пожилую женщину.

Поняв, что произошло, он выскочил из кабины и с криками бросился к лежащей под автобусом бабушке, умоляя ее не умирать. Очевидцам происшествия пришлось вмешаться, чтобы, впавший в истерику водитель не тормошил пострадавшую и не усугубил ее травмы. Судя по всему, вызвать скорую тоже пришлось им, поскольку мужчина был не в состоянии действовать адекватно.

Как стало известно 5-tv.ru, 83-летняя пенсионерка госпитализирована с переломами и ушибами. Степень тяжести травм пока не известна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Третьем транспортном кольце в Москве под машину попали женщина и ребенок, почему-то оказавшиеся на скоростной автомагистрали.