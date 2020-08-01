Видео: женщину с ребенком сбили на ТТК в Москве
По последней информации, обе пострадавшие живы. Как они оказались на скоростной магистрали устанавливается.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Женщина с ребенком поздно вечером попали под колеса автомобиля на скоростной трассе Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.
Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшие живы. Обе госпитализированы с травмами в столичную больницу. Информация об их состоянии уточняется. Как они оказались на скоростной магистрали устанавливается.
Предварительно, женщина с ребенком вышли из стоящего на левой полосе Mini Cooper и пытались перейти дорогу. По второй версии, они переходили ТТК в неположенном месте и попали под колеса иномарки.
На кадрах с места аварии видно, что на месте работали несколько карет «скорой помощи». Среди них коммерческая. Медики остановились помочь пострадавшим, проезжая мимо.
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