Видео: женщину с ребенком сбили на ТТК в Москве

Женщина с ребенком поздно вечером попали под колеса автомобиля на скоростной трассе Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

Как стало известно 5-tv.ru, пострадавшие живы. Обе госпитализированы с травмами в столичную больницу. Информация об их состоянии уточняется. Как они оказались на скоростной магистрали устанавливается.

Предварительно, женщина с ребенком вышли из стоящего на левой полосе Mini Cooper и пытались перейти дорогу. По второй версии, они переходили ТТК в неположенном месте и попали под колеса иномарки.

На кадрах с места аварии видно, что на месте работали несколько карет «скорой помощи». Среди них коммерческая. Медики остановились помочь пострадавшим, проезжая мимо.