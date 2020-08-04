Компания миллиардера Брэнсона показала концепт самого быстрого пассажирского самолета в мире

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Марина Неруцких
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По планам компании Virgin Galactic, лайнер будет двигаться в три раза быстрее скорости звука.

Компания миллиардера Брэнсона показала концепт самого быстрого пассажирского самолета в мире

Фото: Twitter @thesheetztweetz

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic показала концепт сверхзвукового самолета, который может стать самым быстрым пассажирским лайнером в мире. Изображение концепта было опубликовано на сайте компании. Планируется, что борт сможет перевозить от девяти до 19 человек.

Разработчики Virgin Galactic намереваются добиться, чтобы воздушное судно развивало скорость в 3 Маха (3672 километра в час) — это быстрее скорости звука в три раза. Сверхзвуковой лайнер будет летать на высоте более 18 км. Такое воздушное судно сможет перевозить своих пассажиров из Нью-Йорка до Лондона всего за два часа.

В Virgin Galactic рассказали, что уже подписан договор о сотрудничестве с Rolls-Royce, который будет заниматься разработкой технологий для двигателя нового самолета.

Ранее компания уже сотрудничала с Concorde в подобном проекте. До 2003 года французско-британский Concorde, развивавший скорость до 2400 километров в час, совершал пассажирские рейсы, однако проект прекратил свое существованию из-за низкой рентабельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму.

Компания миллиардера Брэнсона показала концепт самого быстрого пассажирского самолета в мире

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Twitter @thesheetztweetz

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Twitter @thesheetztweetz

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Twitter @thesheetztweetz

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Twitter @thesheetztweetz

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