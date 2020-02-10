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Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму

, 8:10 | Василий Заика 40

Boeing-747 авиакомпании British Airways совершал рейс из Нью-Йорка в Лондон.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nicolas Economou, Twitter @flightradar24

Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму, сообщает Twitter-аккаунт портала Flightradar. Boeing-747 авиакомпании British Airways совершил рейс из Нью-Йорка в Лондон за четыре часа 56 минут.

«Самый быстрый переход через Атлантику из Нью-Йорка в Лондон — четыре часа 56 минут», — говорится в сообщении.

Twitter @flightradar24

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал авиаперевозчику Virgin Atlantic, воздушные суда которого совершали аналогичный перелет за четыре часа 57 минут и четыре часа 59 минут. Согласно статистике, средняя продолжительность рейсов из Нью-Йорка в Лондон составляет шесть часов 13 минут без учета полета сверхзвуковых самолетов.

При этом издание Independent склонно утверждать, что рекорду способствовал шторм «Сиара», благодаря которому Boeing-747 смог разогнаться до 825 миль в час (1327 километров в час — Прим.ред.). Скорость попутного ветра во время следования лайнера по эшелону превышала 80 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки самолета в Усинске.

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