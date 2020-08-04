«На коленях Серебряного века» — актриса Анна Ардова раскрыла семейные тайны
Знаменитая актриса поделилась историями семьи и рассказала о крепкой дружбе с московской творческой интеллигенцией.
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Фото, видео: ТАСС / Машков Юрий, Щербак Александр, Черединцев Валентин, Горнунг Л., ИТАР-ТАСС
Анна Ардова раскрыла семейные тайны и рассказала о тесных, практически родственных связях ее семьи с представителями советской богемы прошлого столетия. Как она рассказала в эфире одной из передач телеканала «Россия 1», ее дядя и дед практически «выросли на коленях Серебряного века».
Практически вся семья Адровой была связана с творчеством. Например, ее дед, сатирик Виктор Ардов, частенько помогал Юрию Никулину. Говорят, писателя специально вызывали, если клоуны были не смешными: ему достаточно было буквально пары изменений, чтобы номер заиграл новыми красками.
Часто в гостях в квартире Ардовых на Ордынке останавливалась Анна Ахматова. Вся семья с большой теплотой относилась к поэтессе: дядя Алексей Баталов очень любил Ахматову, даже назвал свой «Москвич» в честь нее, да и сама Анна Ардова носит ее имя.
И именно в этой квартире состоялась встреча Цветаевой и Ахматовой. 7 июня 1941, за несколько дней до войны, две поэтессы в первый и последний раз беседовали и провели полночи за разговорами.
Анна Ардова — актриса театра и кино. Она уже больше 25 лет служит в Московском театре имени Владимира Маяковского, а также часто снимается в фильмах и сериалах. Например, одна из последних работ — картина «Трудности выживания». Самую же большую известность ей принесло участие в проекте «Одна за всех», где Ардова исполнила практически все роли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое применение Анна Ардова нашла патчам для глаз.
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