Видео: Украинскую топ-модель избили охранники на побережье Турции
Дарья Кирилюк подверглась нападению на курорте в Чешме.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: Instagram @dariakyryliuk
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк была избита работниками турецкого отеля во время отдыха. Как передает ФАН, в массовой драке пострадала не только девушка, но и вся компания ее друзей.
Инцидент произошел в курортном городе Чешме, который находится в 80 километрах от Измира. Как рассказала Кирилюк на своей странице в Instagram, между ней, ее друзьями и охранниками отеля произошел конфликт, однако почему именно разгорелась драка неизвестно.
По факту случившегося девушка уже написала заявление в местную полицию, и в социальных сетях призывает подписчиков не оставлять без внимания случившееся. Также эту историю осветила турецкая модель Шейма Субаши: на своей странице в Instagram местная знаменитость просит фанатов обратить внимание на инцидент, быть внимательнее и осторожнее.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно пандемия коронавируса изменила турецкие курорты.
Читайте также
88%
0.73 87.23
-0.06
Нашли ошибку?