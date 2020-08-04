Видео: Украинскую топ-модель избили охранники на побережье Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк была избита работниками турецкого отеля во время отдыха. Как передает ФАН, в массовой драке пострадала не только девушка, но и вся компания ее друзей.

Инцидент произошел в курортном городе Чешме, который находится в 80 километрах от Измира. Как рассказала Кирилюк на своей странице в Instagram, между ней, ее друзьями и охранниками отеля произошел конфликт, однако почему именно разгорелась драка неизвестно.

Instagram @dariakyryliuk

По факту случившегося девушка уже написала заявление в местную полицию, и в социальных сетях призывает подписчиков не оставлять без внимания случившееся. Также эту историю осветила турецкая модель Шейма Субаши: на своей странице в Instagram местная знаменитость просит фанатов обратить внимание на инцидент, быть внимательнее и осторожнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как именно пандемия коронавируса изменила турецкие курорты.