Нападение медведя на тренера Кузьменко: стали известны подробности

Появились подробности нападения медведя на тренера Александра Кузьменко

Хоккейный тренер Александр Кузьменко получил травмы в результате нападения медведя во время поездки в Туве. Обстоятельства произошедшего 5-tv.ru рассказал генеральный директор туристической базы «Букатовский затон».

По его словам, группа из шести человек приехала в село Тоора-Хем, после чего продолжила путь на лодке. Вместе с лодочником в поездке участвовали семь человек. Туристы остановились в месте впадения Красной реки в Енисей и разбили лагерь. Оно расположено примерно в 140–180 километрах от села Тоора-Хем вверх по течению.

Как рассказал собеседник, Кузьменко вышел по реке к медведю, после чего животное нанесло ему травмы лица. У группы был спутниковый телефон, с помощью которого участники вызвали скорую помощь в селе Тоора-Хем. Поскольку к месту лагеря не было дорог, а передвижение было возможно только по воде, было принято решение доставить пострадавшего на базу «Букатовский затон».

По словам директора базы, туристы спустились по реке вечером 22 сентября. Дорога заняла около четырех часов. Со слов сторожа, группа прибыла примерно в 19:00, после чего скорая помощь оказала мужчине первую помощь, дала обезболивающее и поставила капельницу. Затем пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Собеседник уточнил, что группа отправилась в район ориентировочно 18 или 19 сентября. Он также отметил, что туристы находились там в период действия запрета на ловлю рыбы, который действует с 10 сентября по 10 октября.

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