Турция уже не та: Что изменилось в обслуживании туристов после пандемии?

Прерванное международное авиасообщение восстановил сегодня Ростов-на-Дону. Из аэропорта «Платов» до Стамбула отправился борт турецких авиалиний.

Ну, а накануне первый международный рейс в Турцию был выполнен из петербургского аэропорта «Пулково». Также из аэропортов Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону сейчас можно улететь в Анкару, Лондон и столицу Танзании. С 10 августа откроются рейсы на популярные турецкие курорты: Анталью, Бодрум и Даламан.

Вот только любимая туристами система «все включено» из-за пандемии претерпела изменения. Минздрав Турции разработал новые правила. Гостям в отелях запретили самим накладывать еду на шведских столах. Это будет делать персонал, а затем приносить тарелки из буфета. Кроме того, посуда и столовые приборы должны дополнительно дезинфицировать.

В отелях уже нанесли специальную разметку для соблюдения дистанции.