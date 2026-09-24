Британская армия пересела на лошадей для защиты от дронов: как это им поможет

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Бойцы проверяли, смогут ли животные обеспечить более незаметное передвижение.

Армия Британии может перейти на лошадей для защиты от дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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В Великобритании военные провели лесные учения на лошадях для защиты от дронов

В британских вооруженных силах рассматривают возможность применения лошадей во время военных операций из-за сложности обнаружения таких группировок современными беспилотниками. Об этом сообщила The Daily Mail со ссылкой на представителей армии.

По данным издания, эксперименты проводит конный полк дворцовой кавалерии. Военные проверяют, насколько эффективно лошади могут использоваться для передвижения по сложной местности, где применение обычной техники затруднено или может привлечь внимание из-за шума.

В рамках испытаний военнослужащие на лошадях преодолевали лесные участки и болотистую местность. Такие маршруты, как отмечается в материале, могут быть труднодоступными для бронетехники. Подполковник Бен Макнил заявил, что беспилотные летательные аппараты могут не воспринимать лошадь как военную цель.

«Лошадь может передвигаться в более незаметной манере, чем любая бронемашина. Верхом у вас больше шансов добраться из пункта А в пункт Б, чем на танке Challenger 2», — сказал военный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании создадут первую специализированную военную космическую эскадрилью, которая займется защитой спутников и противодействием угрозам в космосе. Новое подразделение получило третий номер. В его задачи войдет защита спутников, обеспечивающих навигацию кораблей, работу мобильной связи и предупреждение о ракетных запусках.

В британском Минобороны уточнили, что первые две космические эскадрильи занимаются наблюдением и предупреждением возможных угроз. Третья будет выполнять как оборонительные, так и наступательные задачи.

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