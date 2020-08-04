Без маски нельзя! В московском метро массово штрафуют за отсутствие средств индивидуальной защиты

Полиция на всех станциях московского метро начала массово штрафовать пассажиров за отсутствие масок и перчаток. Ежедневные рейды проходят в вестибюлях и вагонах подземки. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты — пять тысяч рублей.

А в Петербурге под угрозой закрытия вновь оказались торговые центры и рынки. И все из-за несоблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавируса. Персонал забыл о контроле дистанции и уже не обращает внимание на отсутствие масок у посетителей. Кроме того, стали пропадать средства дезинфекции. Запрет на работу магазинов — не единственное наказание, которое грозит организациям. Их могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

По данным Роспотребнадзора, в последние дни в ряде регионов снова зафиксирован рост числа заболевших COVID-19, в том числе в Краснодарском крае. За минувшие сутки там выявили 113 новых случаев заражения. Этот прирост медики связывают с туристическим сезоном. Тревожная ситуация также в Московской, Пензенской, Костромской и Кемеровской областях, в Калмыкии и на Ставрополье.