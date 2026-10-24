Наркотики вместо гостинцев — мужчину будут судить за передачу в больницу

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 33 0

Теперь ему грозит 20 лет лишения свободы.

Как в больницу Новокузнецка пытались передать наркотики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мужчина пытался передать наркотики пациенту больницы в Новокузнецке

В Новокузнецке 49-летнего мужчину будут судить за попытку передать наркотики пациенту больницы. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

По версии следствия, обвиняемый спрятал шприцы с запрещенным веществом в пакет с продуктами и попытался передать его знакомому с помощью веревки. Однако сотрудница больницы заметила происходящее и остановила передачу.

Это все случилось в апреле. Работники медучреждения сообщили в полицию о подозрительном пакете, внутри которого находились продукты и шприцы с наркотиком.

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность отправителя и задержали его. Изъятое вещество направили на экспертизу. Специалисты выяснили, что в шприцах находилось запрещенное вещество общей массой более двух граммов.

Уголовное дело направили в суд. Мужчину обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что 35-летний капитан полиции Павел Шевяков погиб во время задержания предполагаемых наркоторговцев в деревне Паново под Наро-Фоминском. Один из мужчин открыл огонь по оперативникам, смертельно ранив полицейского. Нападавшего ликвидировали ответным огнем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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