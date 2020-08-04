Видео: на Балтике стартовали учения «Океанский щит — 2020»
Всего в маневрах задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота; 5-tv.ru
В Калининградской области начались масштабные учения ВМФ России «Океанский щит — 2020». Первым этапом маневров стала высадка десанта на балтийское побережье.
При поддержке корабельной ударной группы и морской авиации позиции условного противника атаковала морская пехота. Штурмовые батальоны высаживались на бронемашинах с десантных катеров и кораблей на воздушной подушке. На захват плацдарма ушли считанные минуты.
Всего в учениях задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота.
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