Видео: на Балтике стартовали учения «Океанский щит — 2020»

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Всего в маневрах задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота.

Фото, видео: ТАСС / Пресс-служба Балтийского флота; 5-tv.ru

В Калининградской области начались масштабные учения ВМФ России «Океанский щит — 2020». Первым этапом маневров стала высадка десанта на балтийское побережье.

При поддержке корабельной ударной группы и морской авиации позиции условного противника атаковала морская пехота. Штурмовые батальоны высаживались на бронемашинах с десантных катеров и кораблей на воздушной подушке. На захват плацдарма ушли считанные минуты.

Всего в учениях задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота.

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