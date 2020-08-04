В Калининградской области начались масштабные учения ВМФ России «Океанский щит — 2020». Первым этапом маневров стала высадка десанта на балтийское побережье.

При поддержке корабельной ударной группы и морской авиации позиции условного противника атаковала морская пехота. Штурмовые батальоны высаживались на бронемашинах с десантных катеров и кораблей на воздушной подушке. На захват плацдарма ушли считанные минуты.

Всего в учениях задействованы более 30 кораблей и морская авиация Балтийского флота.