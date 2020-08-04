Черногория открыла границы для россиян

Национальный координационный совет Черногории по инфекционным заболеваниям включил Россию и Азербайджан в «зеленый» список стран, гражданам которых разрешается въезд на территорию республики без дополнительных условий. Об этом сообщает пресс-служба правительства государства.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию, потребности туристической индустрии и национальные интересы Черногории, совет счел, что сегодня нет препятствий для либерализации въезда жителей России и Азербайджана», — говорится в сообщении.

Дата начала свободного въезда для россиян кабмином Черногории пока не уточняется. Неясным остается и то, как российские туристы смогут попасть в страну с учетом закрытого прямого авиасообщения между странами. Единственным действующим маршрутом пока остается рейс с пересадкой в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru писал, что туристы рассказали, чего опасаться при поездках в Турцию после открытия границ.