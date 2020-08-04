Три человека пропали после ЧП на реке в Тыве
О ЧП водным инспекторам сообщил один из спасшихся после прогулки на катамаране.
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Фото, видео: ТАСС /Григоров Гавриил
Экстренные службы в Тыве ведут поиск троих человек, которые пропали после прогулки на катамаране. О произошедшем патрулировавшим акваторию реки Улуг-Оо в Кызылском районе республики инспекторам сообщил четвертый участник водного путешествия.
«Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а 3 человека считаются без вести пропавшими», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Известно, что группа не была зарегистрирована в МЧС. Поиск пропавших ведется как на воде, так и в воздухе при помощи вертолета Ми-8.
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