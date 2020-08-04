Три человека пропали после ЧП на реке в Тыве

Экстренные службы в Тыве ведут поиск троих человек, которые пропали после прогулки на катамаране. О произошедшем патрулировавшим акваторию реки Улуг-Оо в Кызылском районе республики инспекторам сообщил четвертый участник водного путешествия.

«Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а 3 человека считаются без вести пропавшими», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Известно, что группа не была зарегистрирована в МЧС. Поиск пропавших ведется как на воде, так и в воздухе при помощи вертолета Ми-8.